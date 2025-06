Veja quem brilhou com Alice Souto Dallegrave em sua festa de 15 anos

A debutante e modelo Alice Souto Dallegrave brilhou durante sua festa de 15 anos, em um look da designer Camila Paludo, sábado, quando transformou em passarela particular o Café de La Musique

A felicidade de Alice

A bela Alice Souto Dallegrave, filha de Charles Dallegrave e Ronya Souto, transformou o Café de La Musique em passarela, sábado, em meio a um cenário de conto de fadas. Ela foi o centro das atenções na festa de seus 15 anos com direito ao tradicional anel que simboliza a data e a declarações dos pais, da mana Elisa Souto Dallegrave e das amigas. Alice dançou a clássica valsa com o Charles, com o avô materno, Antônio Soares Souto, com o padrinho, Luiz Augusto Santos Lima, e com o primo João Arthur Souto.