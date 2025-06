Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Território

O empresário caxiense Luciano de Castilhos, comandante da ANC Urbanizadora, promete transformar a paisagem do bairro Jardim Iracema com a proposta de integrar áreas verdes, praças e espaços de convivência. Castilhos também programa o lançamento do conceito do Villagio Cristal durante um café da manhã, no dia 3 de julho. A ideia dele e de todo o time da ANC é valorizar e embelezar ainda mais os cenários da região nordeste da cidade, promover o desenvolvimento e a qualidade de vida dos moradores com infraestrutura de lazer. O empreendimento conta com projeto assinado pela engenheira Cleusa Aires e pelo arquiteto Sérgio Schmukler.