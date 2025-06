Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

União & propósito

A 10ª edição do Glamour em Cena realizada com sucesso na hora do almoço do último domingo, no salão paroquial da Igreja Santa Catarina, contou com a batuta organizacional das atuantes voluntárias da Liga Jovem de Combate ao Câncer, coordenadas por Giulia Soares Prataviera Calcagnotto e Maria Carolina Pezzi Zambiazi, com as atenções de Ana Claudia Andreazza, Martina Vergani e Mery Brazeiro de Lima, da diretoria social. A atual Glamour Girl Júlia de Lucena Michielon ao lado das ex-Glamour Girls, Nicole Buzin Busetti, Marina Heinen, Virgínia Grezzana e Liliane Dellamea Cenatti trabalharam para o êxito do tradicional encontro que lança luz ao dedicado trabalho em prol das famílias assistidas pela Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul.