Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Diploma

Pedro Augusto Dall’Agnol, filho de Ademir Dall’Agnol e Celania Minozzo Dall’Agnol, faz contagem regressiva para comemorar a formatura em medicina pela Universidade de Caxias do Sul. O formando com as atenções da namorada, Angela Luchini, do mano Diego Dall’Agnol e da cunhada Patrícia Camassola, protagonizará uma festividade que promete movimentar um expressivo e elegante grupo, dia 26 de julho, no Villa Basilico do Pátio da Estação.

Destaque

David Hunner, superintendente do Villagio Caxias participou na noite de quarta-feira do Prêmio Abrasce, da Associação Brasileira de Shoppings Centers, conhecido como o Oscar do setor, em São Paulo. Hunner contou para a coluna que o shopping concorreu com os cases “Mãos que Servem, Mãos que recebem: o acolhimento silencioso do projeto Cuidar Villagio” e “Vitrine Cultural: Villagio Caxias se torna guardião da cultura literária na Serra gaúcha”, nas categorias Gestão de Pessoas e Newton Rique de Sustentabilidade. Ele retornou à cidade com os troféus de prata, para o projeto Cuidar Villagio, e de bronze pelo acolhimento do Instituto de Leitura Quindim.