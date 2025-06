Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Diego de Godoy e Patrícia Parenza prometem brilho extra na cena festiva da terrinha e retornam com a Gudinaite, dia 5 de julho, no Zero54 Arquivo Pessoal / Divulgação

Patrícia Parenza e Diego de Godoy, eletrizante dupla de DJs que embala pelo Brasil a festa Gudinaite, voltarão a causar por estas plagas. Fazem tanto sucesso, que foram reconhecidos nacionalmente como destaque em importantes publicações. A proposta dançante pilotada com o bom gosto, a playlist e o carisma de Patrícia e Godoy fará rasante na pista do Zero54, no Moinho da Estação, às 18h, do sábado, 5 de julho. Com sucessos nas paradas musicais da cena Disco dos anos 1970 e 1980, o público de adesão já pode conferir mais informações sobre o ingresso em @gudinaite.festa, no Instagram.

A biomédica Rúbia De Carli protagonizará palestra na Semana Acadêmica de Biomedicina da UCS, em Bento Gonçalves. O encontro sobre tricologia ganhará evidência dia 9 de setembro.

A arquiteta Silvana Spode Garcez é a assinatura à frente do projeto arquitetônico do residencial Portovenere. O empreendimento ganhou apresentação oficial, terça-feira, nos elegantes domínios do bairro Exposição. Desde 2018 com atuação junto à construção civil, Silvana exibe talento no conceito que alia a execução completa da fachada aos interiores.

O presidente da Associação Sala de Arquitetos, Enio Stumpf, arma o lançamento da 53ª Magazine, dia 1º de julho, às 18h30min, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim. A edição da revista que ganhará evidência no início do próximo mês apresentará projetos que marcaram o primeiro semestre de 2025 no mundo da arquitetura e do design. A publicação é uma vitrine para os trabalhos e para as inovações dos associados, além de se constituir em uma importante plataforma de diálogo entre os profissionais da área.

As obras de Genoveva Parmeggiani Finkler e Diego Boschetti protagonizarão a exposição Nobres Virtudes, que ganhará vernissage dia 3 de julho, uma quinta-feira, às 19h, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim. Os artistas contam com apoio do elenco da Confraria das Artes da Serra Gaúcha e a mostra seguirá em exibição até o dia 1º de agosto.

A advogada Aline Ribeiro, especialista em direito empresarial e dedicada à consultoria jurídica, estreou o projeto Econotalk, que integra a programação de comemoração dos nove anos de fundação de seu escritório. A proposta é, na verdade, um podcast que já pode ser conferido nas plataformas de streaming YouTube, Spotify, Instagram e Facebook, no qual Aline aborda temas que possam auxiliar negócios a se manterem relevantes.

