Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Avental

Rossano Faé Mendonça, diretor institucional do Instituto Combustível da Vida, mantido pela rede de postos RodOil, com as atenções do empresário Roberto Tonietto, realizará este sábado, a 1ª Feijoada Solidária em benefício do ICV. A reunião gastronômica terá a batuta e os cenários do Samuara Hotel. Na ocasião, Rossano lançará luz ao projeto social para parturientes do SUS.