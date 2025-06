Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

O empresário Itacir Neco Argenta, o presidente da Câmara de Comércio Italiana do RS, Erasmo Battistella, o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, e cônsul honorário da Itália em Caxias do Sul, Gelson Castellan, dia 2, na Festa da República Italiana, que movimentou a capital Silva's Fotografias / Divulgação

Intercâmbio

O cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso conduziu com excelência, segunda-feira, a Festa da República Italiana e os 150 Anos da Imigração no RS. A reunião social teve como cenário os salões da Associação Leopoldina Juvenil, na capital, com apresentação da ópera cômica L’Elisir d’Amore, de Gaetano Donizetti. Personalidades da Serra gaúcha marcaram presença no festejado encontro ítalo-brasileiro.

A presidente do Comites RS, Cristina Mioranza, o deputado italiano Fabio Porta, e a conselheira geral dos italianos no exterior, Stephania Puton, segunda-feira, ao redor das comemorações que evidenciam os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul Silva's Fotografias / Divulgação

Ritmo

Thanya Baialardi, mentora do Semeando Luz, conclama a comunidade para o jantar dançante, dia 14, às 19h30min, em prol do espaço holístico. A reunião com show da banda De Classic ocupará o Salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, nos domínios do bairro Cruzeiro. Mais informações pelo telefone (54) 99992.1843.

Pretinho básico

Os articulados Marcos Slongo e Bruno Balbinot arregimentam expressivo fã-clube para tirar do papel a Feijoada do DuQQe com shows dos grupos Sambary e Chocolate acompanhados pelos DJs Bonet, Bruninho e Cris Hoefling. A função gastronômica e sonora movimentará o sábado, dia 14, às 13h, no Villa Basílico do Pátio da Estação.

Giulia Tomazzoni Mantovani defende as cores do Esporte Clube Juventude no concurso que elegerá, dia 12 de julho, a Glamour Girl Caxias do Sul 2025 da Liga Feminina de Combate ao Câncer Leandro Araújo / Divulgação