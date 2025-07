Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Verdes anos

Volnei e Elaine Sebben ao lado dos filhos, os arquitetos João Paulo e Ana Lúcia Sebben, foram os acolhedores anfitriões da festividade que lançou luz sobre os 35 anos de história da Construesse. A reunião social movimentou a noite de quinta-feira no novíssimo Bosco Esposizione, edifício da construtora que já conquistou importantes premiações como o Rethinking The Future Awards 2020 e o The Plan Award 2020 (Mitsubishi Electric), além do selo do GBC Brasil Condomínio, concedido à edificação que respeita processos ecológicos e utiliza tecnologias de ponta para economia de energia e água de forma eficiente e sustentável.