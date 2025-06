Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Vida longa

A médica ginecologista caxiense Cristina Hahn Ritter acaba de concluir uma pós-graduação master em Ciências da Longevidade Humana na escola coordenada pelo renomado médico cearense Ítalo Rachid, do Grupo Longevidade Saudável, em São Paulo. O programa intensivo foi, na verdade, uma imersão de dois anos de estudos. Agora, Cristina se dedica em atendimentos com propósito personalizado no recém inaugurado consultório instaurado nos elegantes domínios do Pharos Corp, no bairro Exposição. Por aqui, Cristina aplica os conhecimentos adquiridos com foco no impacto do reequilíbrio hormonal e das estratégias preventivas modernas para a manutenção do bem-estar e prevenção de doenças.