Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Silhueta

Tatiane Possebon, Miss Brasil 1994, e Vanessa Fortes Tonietto, em tarde de moda que reuniu as fashionistas no endereço comandado por Juraci Agostini

Traços

Eletrola

Kátia Suman aterrissará por estas plagas com sua festa Baila Comigo, dia 12 de julho. A reunião dançante se iniciará às 19h com hits que embalaram os anos 1970, 1980 e 1990, no Memphis Juke Joint.

Gladis Cercato Gomes e Fabiana Mendes Isolan, presidente e vice da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, com o sommelier Rodrigo Webber Drum, que conduziu uma degustação às cegas, dia 11, na Boccati com gastronomia assinada pelo chef italiano Franco Gioeli

Oito

As Jackie’s & Batizadas realizam amanhã um jantar ao redor dos oito anos de criação do atuante grupo feminino. O encontro denominado Nuit Lumineuse ocupará as mesas e o menu do Don Claudino.