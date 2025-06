Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Confetes

Felipe Tondo Pereira e Verônica Daros festejarão ao vespertino do domingo, dia 8, os cinco anos do primogênito, Joaquim Daros Pereira, e os três da princesa deles Betina Daros Pereira. O encontro temático inspirado em super-heróis, ocupará a Casa Baruk, e contará com as atenções dos avós corujas José Valderez e Jussana Daros e Ado Pereira e Eliane Tondo Pereira.

Raquel Magarinos Rizzon e Elisa Boff do charmoso grupo que marcou presença no lançamento da coleção inverno que as amigas Luciana Barboza e Michele Busetti apresentaram semana passada

Traços

Conexões

A articulada Lisandra De Bona, comandante da Pulsar, marca presença no Gramado Summit 2025 com a curadoria do Palco Negócios Conscientes, dentro do estande da Sicredi Pioneira. A programação ocorre nesta quinta-feira, dia 5, como parte da agenda de Gestão & Empreendedorismo.

Na data, às 11h, o filósofo e escritor Gilmar Marcílio proferirá a palestra “Gente feliz coopera mais” e lançará luz sobre uma visão sensível e provocadora do comportamento no ambiente corporativo. Já às 13h30min, a jornalista Maria Eduarda Fortuna compartilhará seu conhecimento em posicionamento digital com propósito durante o bate-papo intitulado “Instagram: o que não pode faltar na sua estratégia”, alinhada com valores e objetivos reais.