Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Modelo vivo

Os alunos do curso de Moda da UCS protagonizarão a Maratona de Moda, dia 30, às 19h30min, pela primeira vez no UCS Teatro. A edição deste ano é orientada pelos mestres Sergio Lopes, Gilda de Ross e Tatiana Laschuk, que levarão inventividade ao palco com os trabalhos de conclusão de curso e do Laboratório de Criatividade.

Deferências

O caxiense Marcio Magnus, diretor comercial do Salão de Gramado, reuniu nomes influentes do design como as criadoras de conteúdo Lucila Zahran Turqueto e Ale Olivastro e o diretor do Shopping D&D, Angelo Derenze, dia 15. O icônico Palácio dos Festivais serviu de cenário para a cerimônia de outorga da 2ª edição do Prêmio Salão de Gramado de Design. A noite também celebrou grandes homenagens. As deferências foram entregues para o arquiteto Paulo Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer, que foi à cena para receber um tributo ao legado do renomado arquiteto, e ao empresário André Tissot, fundador do Salão do Móvel de Gramado. A curadoria do prêmio ficou por conta da designer bento-gonçalvense Marta Manente.