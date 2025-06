Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Conexão

Rodolfo Paim vai celebrar a cerimônia de entrega do jaleco por conta de seu ingresso no curso de Fisioterapia, na Anhanguera. A solenidade, neste sábado, dia 21, ocupará o auditório da instituição.

Expediente

A advogada Bartira Merlin, presidente do núcleo caxiense do Instituto Brasileiro de Direito de Família, será a moderadora de uma palestra com os juristas Manoel Valente Figueiredo Neto e Priscila Agapito sobre ferramentas digitais nos atos notariais e registrais. O encontro integra a programação do 3º Congresso Nacional de Tecnologia do IBDFAM e está agendado para o dia 27 e será online ao vivo. As inscrições podem ser efetivadas pelo site ibdfam.org.br.