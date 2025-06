Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Termômetro

David Hunner, superintendente do Villagio Caxias, informou a coluna que o time do shopping já está debruçado no projeto de doações para a Campanha do Agasalho 2025. Quem desejar colaborar, pode efetivar o ato solidário até este domingo, dia 15, no ponto de coleta em frente ao SAC. Roupas masculinas, femininas, infantis, além de cobertores são os itens mais necessários. Todo o material arrecadado será destinado à Fundação Caxias, responsável pela triagem e repasse às entidades assistenciais cadastradas. A iniciativa busca aquecer o inverno de quem mais precisa.

Brilhantes

Bianca Sartori e Isis Rosa, que nesta estação comemoram cinco anos no comando da Esperienze Turismo, voltam a movimentar os roteiros gaúchos. Desta vez, a programação da dupla está agendada para este sábado, quando levará o grupo de adesão para uma jornada de fé no Vale do Taquari, na companhia do pároco da Catedral Diocesana de Caxias do Sul, Volnei Vanassi, durante passeio denominado “Encantado, Fico Eu!”. Na ocasião, Bianca e Isis ciceronearão os viajantes em um tour pelo Cristo Protetor na cidade de Encantado, seguida de missa alusiva. Já, no dia 28, conduzirão os entusiastas do vinho para uma imersão em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no RS com direito a degustação às cegas em local a ser revelado.