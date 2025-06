Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Olhares em foco

Os médicos Guido Gehrke Júnior, Marcelo Dartora e Márcio Alberto Costanzi foram os celebrados anfitriões, terça-feira, dia 3, durante a festividade que marcou a inauguração oficial do Centro Oftalmológico Caxias. Com as presenças de autoridades da região e entusiastas do projeto que movimenta o futuro visionário do setor, o trio de oftalmologistas apresentou a estrutura que promete atender no patrimônio histórico da cidade, o Pátio Eberle, com foco na valorização do bem-estar.