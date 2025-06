Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Alicerce

Volnei e Elaine Sebben serão os anfitriões, amanhã, da festividade que marcará os 35 anos de criação da Construesse. A recepção contará, também com as atenções dos filhos do casal, os arquitetos João Paulo e Ana Lúcia Sebben. No ensejo das comemorações, a família inaugura oficialmente o residencial Bosco Esposizione, primeiro edifício verde sustentável da cidade construído em uma parceria de tecnologia com a Edincorp. A reunião social promete movimento extra nos domínios da Rua Santos Dumont.