Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Gisele Sanvito Andreazza e Graziela Sanvito Andreazza Ramos ladeiam a dermatologista Stela Cignachi que proferiu palestra sobre saúde da pele para as candidatas ao título de Glamour Girl Caxias do Sul 2025, segunda-feira, no Colavoro Sanvitto Leandro Araújo / Divulgação

Distinção

O presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Coronel da Aeronáutica Antonio Celente Videira, o delegado da ADESG/RS, Everton Marc, e o representante da entidade em Caxias do Sul, Elineu Alcides Rech, ao lado de Edegar Teixeira Lopes realizarão, dia 10 de julho, o jantar solene de abertura do 27º Ciclo de Estudos de Política e Estratégia. A reunião ocupará o Samuara Hotel e servirá, também, para homenagear os adesguianos com cinco, dez e vinte anos de contribuição.

Maria Antônia Santos de Souza representa o Instituto Filhos no concurso que escolherá a Glamour Girl Caxias do Sul 2025, dia 12 de julho, no Recreio da Juventude Leandro Araújo / Divulgação

A personal trainer Nice Oliveira festejou os 15 anos da Woman Fitness, academia exclusiva para mulheres que ela comanda na cidade Leandro Araújo / Divulgação

B'day

Hoje é dia de festejar a data querida do jornalista, professor e astrólogo, o geminiano Nivaldo Pereira, idealizador e primeiro editor do caderno Almanaque do Pioneiro. Amanhã, os aplausos serão ao redor da querida Doris Peteffi Guerra, que completará mais uma volta ao redor do Sol.

A arquiteta Clarissa Zanatta e a executiva do Simplás Fabiana Toigo no lançamento do projeto “Somos o Amanhã - Sérgio I. Webber” sobre economia circular Julio Soares / Divulgação

Adega

Júlio D’Agostini entregará mais uma experiência de sabores e aromas na Boccati, dia 27, entre 19h e 22h15min, ocasião em que fará as honras do circuito enogastronômico harmonizado com vinhos brasileiros. O encontro reunirá os habitués da casa e promoverá a degustação de 80 rótulos de mais de 15 vinícolas com a presença dos produtores além de um menu de delícias elaboradas pela chef Inês Vizioli.

Rossano Faé Mendonça, diretor institucional do Instituto Combustível da Vida, mantido por Roberto Tonietto, da rede de postos RodOil, sábado, na 1ª Feijoada Solidária que ocupou o Samuara Hotel Leandro Araújo / Divulgação

Alessandra Kuhn Martta, dia 11, para conferir a coleção inverno 2025 da grife Madre Reina, na Évidence, com as atenções de Juraci Agostini Leandro Araújo / Divulgação