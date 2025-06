Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Verônica Daros e Felipe Tondo Pereira mimaram os pequenos Betina e Joaquim Daros Pereira, domingo, quando celebravam os três anos da menina e os cinco do guri, na Casa Baruk Rafael Sartor / Divulgação

Bossa

O celebrado chef de cozinha Vicente “Ada” Perini Filho realizará neste sábado, dia 14, entre 11h e 18h, sua autoral FeijoAda. A inspirada reunião ao redor da iguaria gastronômica tipicamente brasileira terá como cenários as paisagens da Casa Perini, no Quarto Distrito Santos Anjos, em Farroupilha. O repertório que animará a ocasião ficará por conta dos animados shows com os talentosos elencos das bandas Samba da Firma e Trio Araçá, formado pelo vocalista Ará, pelo baterista Eduardo Siqueira e pelo guitarrista e violonista Pippo Pezzini, que dominarão a trilha sonora do momento em revezamento com a discotecagem contemporânea do DJ Marcos Bonni.

Marcelo Andreola, da ATOM Advogados, recepcionou o empresário Felipe Della Giustina que compartilhou sua trajetória de negócios João Pedro de Brito Moraes / Divulgação

A analista de marketing Belaester Zulian e a advogada Daniele Menegotto Vargas colaboraram na condução do ATOM For Business, na Boccati João Pedro de Brito Moraes / Divulgação

Fisionomia urbana

A arquiteta Silvana Spode Garcez é o destaque da vez, também, por assinar com identidade o projeto arquitetônico de residencial de alto padrão Portovenere com inauguração agendada para o dia 26. Os volumes e aproveitamento dos interiores em sintonia com a fachada refletem o trabalho de Silvana que atua nos fundamentos da arquitetura, nos quais o equilíbrio entre funcional e o estético modificam a paisagem urbana em áreas centrais.

A arquiteta Silvana Spode Garcez é referência ao unir padrões construtivos com a sofisticação do layout de interiores e apresenta, dia 26, o residencial Portovenere em localização nobre Daliana Mattana / Divulgação

Painel

Edmilson Milan tira do papel mais uma edição do Prêmio Exportação RS, hoje, entre 19h45min e 22h, no auditório do Bloco H, da UCS. O encontro que reconhece iniciativas de empresas gaúchas contará com as participações de Vinicius Renê Tregansin, gerente comercial de mercado externo da Marcopolo S.A., Vanessa Ferreira, gerente de exportação da <OU>, e Ronaldo Grosselli, responsável comercial da Rasip Agro. O bate-papo aberto ao público terá mediação de Guilherme Bergmann Borges Vieira, professor e pesquisador em Administração e Comércio Internacional, e a moderação ficará sob o comando de Simone Andrade Klein, coordenadora do Curso de Comércio Internacional da UCS.

Cristian, Victoria e Janaína Santolin, juntos, festejaram os 15 anos de Victória, em festa que reuniu familiares e amigos, dia 30, na sede social do Recreio da Juventude Rafael Sartor / Divulgação

Julia Brentano Michelon representa o Pompéia Ecossistema de Saúde no concurso que escolherá a Glamour Girl Caxias do Sul 2025, dia 12 de julho, no Recreio da Juventude, em prol da Liga Feminina Leandro Araújo / Divulgação