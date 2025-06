Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Daniel Schamann e Carolina Seidl Schamann, marido e filha de Mauren Seidl, encheram de afagos a médica que, agora, protagoniza nova fase profissional nos elegantes domínios do bairro Exposição

Alta performance

A dermatologista Mauren Seidl completa 20 anos de profissão e, de quebra, estreia novo endereço nos domínios do bairro Exposição. Projetada pela designer Cristina Dalfovo, o espaço de Mauren permite tirar do papel ideias trazidas de congressos e cursos nacionais e internacionais. O receptivo inaugural ganhou duas datas e reuniu familiares e os incontáveis amigos da anfitriã. A renomada médica aposta na integração regenerativa da área dermatológica a partir do uso de tecnologias de alta performance e de marcas que garantem durabilidade em relação aos procedimentos estéticos “invisíveis”, que rejuvenescem sem deixar de lado a naturalidade, restaurando a juventude da pele.