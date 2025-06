O delegado Augusto Cavalheiro Neto revela o que ainda o encanta no cotidiano de Caxias do Sul

Augusto Cavalheiro Neto fala sobre humanidade, propósito, perdas, reencontros e tudo o que norteia o trabalho público Leandro Araújo / Divulgação

Há homens que carregam um senso de missão que não se ensina em sala de aula. É como se tivessem nascido já atentos ao mundo e às suas demandas, mas também aos seus silêncios. Augusto Cavalheiro Neto, 46 anos, é um exemplo vivo. Delegado de Polícia Civil e professor, ele aprendeu cedo que a firmeza não precisa anular a sensibilidade. Natural de Porto Alegre e filho de educadores a mãe Alice Salomão Cavalheiro, professora; o pai Homero Gomes Cavalheiro (in memoriam), técnico de futebol e referência em clubes de todo o Brasil, Augusto vive em Caxias do Sul, cidade que frequenta desde os dez anos e que acolheu derradeiramente em 2022. Ao lado da mulher, Pâmela Vargas Cavalheiro, e das filhas Luíza e Bibiana Vargas Cavalheiro, de oito e quatro anos, encontrou no clima da Serra gaúcha e nas pausas para um café a medida exata entre rotina e refúgio. Com 21 anos de carreira e passagens por diversas cidades do Estado, Cavalheiro, um gentleman por definição e sobrenome, não fala apenas sobre segurança, mas sobre humanidade, propósito, perdas, reencontros e tudo o que norteia o trabalho público e ensina comportamento para os curiosos com o coração.

O que é o bom da vida? É a possibilidade que temos de sempre levantar após cada queda e, por mais difícil e doloroso que seja o tombo, seguir em frente e prosseguir.

O que te emociona no ofício? Apesar de lidar diariamente com o que há de mais difícil na sociedade, me emociono com a sensação do dever cumprido. A cada crime grave que elucidamos ou evitamos, há um sentimento genuíno de missão. Mas, acima de tudo, o que mais me marca é poder devolver alguém à sua família. São momentos como esse que fazem tudo valer a pena.

Qual foi o momento mais transformador na profissão? São mais de duas décadas de serviço, com situações extremamente tensas e exigentes. Nessas horas, controlar os sentimentos pressupõe maturidade emocional. O que aprendi com essas experiências é que ninguém faz nada sozinho. O policial que acredita que resolve tudo por conta própria está fadado ao erro. Tudo se constrói em equipe. Essa consciência me moldou como profissional e como ser humano.

O distintivo da Polícia Civil do RS. Instituição que possibilitou Augusto a encontrar sua missão e propósito de vida Leandro Araújo / Divulgação

Como é ser delegado regional em Caxias e circular pela cidade? Caxias é discreta e eu gosto disso. Sinto que a maior parte das pessoas nem sabe quem sou. Claro que, no exercício da função, acabo conhecido por alguns, especialmente no meio jurídico e institucional. Mas, de maneira geral, sou tratado como qualquer outro cidadão, e isso me agrada profundamente. Me permite caminhar, observar e pertencer à cidade de um jeito mais leve.

Existe algum detalhe do cotidiano caxiense que te encanta, mesmo com toda a carga do seu trabalho? A cidade tem uma poesia própria. Gosto de observar a Avenida Júlio em dias de vento frio e céu limpo. Também das mensagens da Teca enfeitando árvores e postes com pequenos recados de afeto. E há uma imagem que levo comigo desde a infância: meu pai, sorrindo na parada do Parque Cinquentenário, me esperando numa noite gelada em fins de semana de jogo da S.E.R. Caxias. Aquela cena me apresentou Caxias. E, de certa forma, ainda é com aquele olhar que a vejo.

Edição especial de aniversário de 400 anos do clássico Dom Quixote de la Mancha, publicada pela La Real Academia de La Lengua Española e Alfaguara, contém um prólogo de Mario Vargas Llosa, e ocupa espaço de destaque na biblioteca de Augusto Leandro Araújo / Divulgação

O que te salva nos dias difíceis? Minha maior força está na família. Saber que tenho em casa duas meninas pequenas, uma esposa que me entende como poucos e uma vida para além do ofício é o que me sustenta. Às vezes, quando posso, pauso tudo. Tomo um café doppio ou um capuccino no Café da Velha. Leio algo na Do Arco da Velha. O silêncio me ajuda a voltar para o eixo. E, ao fim, saber que sou esperado com amor mesmo depois das madrugadas mais pesadas é o que me salva.

Autorretrato de Augusto com a mulher, Pâmela, e as filhas Luiza e Bibiana. Seu porto seguro Leandro Araújo / Divulgação

