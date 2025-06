Na curadoria de Sandra Helena Mazzocchi, o estilo convida à autenticidade, ao tempo e à beleza

Sandra Helena Mazzochi veste look azul da coleção outono inverno 2025 da grife NV Leandro Araújo / Divulgação

Intensa como toda boa escorpiana, Sandra Helena Mazzocchi tem o dom da transformação, e é nessa alquimia entre que ela costura sua história. A filha de Afonso (in memoriam) e Amabile Baldessar Bilessimo, aprendeu desde cedo a valorizar o que tem essência e significado. Casada com Carlos Roberto Mazzocchi, há 36 anos, com quem compartilha os bons momentos, é mãe de Rafael, 35 anos, e Júlia, 31, grandes amores que também a atravessam em forma de força e delicadeza. Psicopedagoga e psicanalista por formação, empreendedora por natureza, encontrou na moda circular um espaço de estilo e resistência no Sandra Mazzocchi Second Hand, instaurado no quinto andar do Edifício Royal Park. Entre araras e memórias, ela é a porta-voz de registros que ainda têm muito a explorar.

Das peças que inspiram a curadoria de Sandra, o anel de acervo pessoal com design de Camila Klein Leandro Araújo / Divulgação

Qual a sua primeira lembrança marcante com a moda? Foi aos 13 anos, quando comprei a revista Manequim com meu próprio dinheiro e mandei fazer uma camisa xadrez com gola franzida e uma calça combinando. Me senti dona de mim, vesti esse conjunto até não servir mais. Foi o primeiro momento em que percebi que a roupa poderia traduzir uma emoção.

A icônica Bolsa Chanel Flap Jumbo adquirida durante uma viagem a Los Angeles, criação de Coco Chanel redesenhada por Karl Lagerfeld nos anos 1980, ganhou status de desejo eterno. No olhar de Sandra, traduz elegância consciente e atemporal Leandro Araújo / Divulgação

De onde surgiu o desejo de empreender com moda circular? Da minha própria história: cresci usando roupas de irmãos, adaptadas, cheias de afeto. Fui modelo, consumi moda sem propósito por anos, até perceber que peças com história, acessíveis e autênticas sempre me encantaram. O second hand nasceu desse reencontro comigo mesma e com o desejo de propor uma moda mais consciente. O apelo pelo consumo rápido ainda é forte, mas há um aumento da consciência sobre seus impactos ambientais, sociais e psicológicos.

Braceletes garimpados em uma feira em Belo Horizonte, um exercício de afeto que a acompanha nas viagens. Nos detalhes, a fashionista transforma achados em relatos de estilo Leandro Araújo / Divulgação

Existe um "olhar Sandra" em sua curadoria? Com certeza. Escolho peças que me tocam, com design atemporal e potencial de reinvenção. São escolhas afetivas e intuitivas, que misturam beleza, autenticidade e a história por trás de cada roupa. Sempre penso em quem acompanha o brechó, mas sem abrir mão da minha essência.

Sandra Helena Mazzochi veste blusa Glória Coelho e calça de alfaiataria NK Leandro Araújo / Divulgação

Então acredita que roupas carregam memórias? Profundamente. Guardo chapéus de feltro como joias, porque me lembram a elegância do meu pai. Roupas podem ser extensão da nossa identidade, um elo com lembranças e afetos são como pequenos arquivos vivos do que já fomos e do que desejamos ser.

Réplicas de antiguidades chinesas que representam narrativas silenciosas que ecoam o espírito do second hand com essência Leandro Araújo / Divulgação

Como vislumbra o futuro da moda? Vejo a moda como ferramenta de transformação, e o meu espaço de fomento ao second hand como parte de um movimento silencioso, mas potente. Para o futuro, desejo ainda mais diversidade, com peças do mundo todo e um público cada vez mais desperto. A moda pode e deve ser libertária, não um escudo.

Sandra Helena Mazzocchi veste look em tricô e acessório produzidos por ela e disponíveis em seu brechó, que é palco de escolhas com identidade e autenticidade Leandro Araújo / Divulgação

No closet de Sandra: