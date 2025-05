Veja quem brilhou na inauguração da flagship Florense

Magnífico

Sinônimo de excelência, a Florense celebra um novo capítulo com a inauguração de sua flagship em Porto Alegre. A festividade inaugural na chuvosa noite de terça-feira, reuniu mais de três centenas de personalidades que se inspiraram pelas cores e formas. Com a chancela de Roberta Castellan, diretora criativa da marca, que cuidou da imponente obra arquitetônica, localizada na rua Quintino Bocaiúva, o arquiteto Guilherme Torrês assina o projeto com produção de Aldi Flosi e paisagismo de Alex Hanazaki, em colaboração com o Studio Florense com destaque para a cascata no núcleo central do edifício, que propõe um diálogo orgânico com a natureza. O novo momento transcende o convencional e reafirma a liderança da Florense no segmento de móveis de luxo no Brasil e no exterior.