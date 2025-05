Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Potência

Os amigos Ricardo Machado e Gisele Paim Baggio Zampieri, do grupo que foi abraçar a arquiteta Marcele Muraro que exibe as tendências de décor na Lizt no espaço Entreposto

Fio condutor

Jussara Romão, Bernardete Venzon, Gabriela Rizzo Cirne Lima e Giu Castelo Branco são as idealizadoras do projeto O jeans do Brasil, que nasceu durante a pandemia e se desdobrou em exposições, palestras e um podcast que vale a escuta disponível no Spotify. Semana passada, o trabalho ganhou forma impressa com o lançamento do livro homônimo, que ocorreu na Denim City, em São Paulo. A publicação resgata histórias esquecidas do denim nacional, lançando luz sobre personagens e movimentos que marcaram época e se destaca como um ato de valorização da moda como cultura.