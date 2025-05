Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Enlace

Maria Eduarda Lima Viapiana, filha de Vilmar Viapiana e Malvina Cristina da Costa Lima, trocou alianças e juras de amor, sexta-feira, dia 2 de maio, com Vincenzo Fin Falavigna, filho de Asdrubal Falavigna e Ana Maria Fin Falavigna. A bênção ocupou o altar da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe seguida de recepção para familiares e amigos no Radisi, endereço gastronômico idealizado pela família do noivo. O mano de Maria Eduarda, Vitor Emanuel Viapiana, e a irmã de Vincenzo, Rebecca Fin Falavigna, vibraram com a união dos noivos. Para conferir brilho extra a cerimônia e o jantar de celebração com música ao vivo, convocaram a cantora Rhay Santos acompanhada pelo piano de Marcelo Fabro.