Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Alinhavos

As fashionistas Luciana Barboza e Michele Busetti armaram reunião de estilo e conceito na Capim Santo e recepcionaram um elegante grupo apaixonado por moda na quarta-feira, dia 28, durante um encontro que movimentou os domínios da Rua Santos Dumont. A reunião contou com o charme dos sofisticados looks em couro da designer Juliana Sanmartin e com os criativos acessórios de Beatriz Martins, da B.Bag, que deram o tom das tendências do momento. A chef Iris Angilhero assinou as delícias gastronômicas da ocasião. Circularam por lá, também, entre tantas presenças Patrícia Crosa Scain, Karla Ferraro, Fernanda Crosa, Sandra Helena Mazzochi e Adriane Karkow.