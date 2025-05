Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

A arquiteta Marcele Muraro protagonizou o Chá das 5, que serviu para apresentar um ambiente autoral denominado Entreposto, na Lizt, e contou com as atenções do marido, Luiz Schneider

Chá das cinco

A arquiteta Marcele Muraro foi a anfitriã, quarta-feira, de uma experiência que encantou seu fã-clube na Lizt, com as honras de Márcia Callai. Com a curadoria e layout assinados por Marcele, o ambiente “Chá na Biblioteca” apresenta a coleção dos tradicionais tartans escoceses da Entreposto.

Perspectiva

Vozes

A advogada Daniele Menegotto comunicou a coluna que no dia 3 de junho, a Atom Advogados, com as atenções dos diretores Marcelo Andreola, Felipe Tomás Friedrich e Rafael Oss Emer, realizará a terceira edição do Atom For Business. O encontro de empresários ocupará a Boccati e contará com palestra de Felipe Della Giustina, que compartilhará sua jornada de sucesso no comando da Dellamed.