Bartira Merlin empossada presidente do núcleo caxiense do Instituto Brasileiro de Direito de Família, recepcionou o diretor nacional e a vice-presidente no Rio Grande do Sul do IBDFAM, Rolf Madaleno e Delma Silveira Ibias, respectivamente, quarta-feira, na solenidade de posse, na UCS

Leandro Araújo / Divulgação