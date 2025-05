Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Eliane De Zorzi Nesello apresentou oficialmente a Unique Wood Design, quarta-feira, durante café da manhã com as atenções da arquiteta Cátia Giachelim, que assina o layout do endereço conceito Luana Motterle / Divulgação

Vitrine

A escultora Eliane De Zorzi Nesello recepcionou nomes expoentes das artes e da arquitetura, quarta-feira, dia 30, durante um café da manhã para apresentar sua produção criativa e sustentável no espaço Unique Wood Design, nos domínios da Rua Guerino Sanvitto. O endereço, que mixa a atmosfera de galeria de arte com showroom, é pano de fundo para as peças desenvolvidas em madeira com propósito de traduzir a história da matéria-prima com utilidade.

Da série manas em imersão de arte, Águeda Gollo e Iolanda Gollo Mazzotti, presenças de destaque na apresentação da Unique Wood Design da amiga Eliane De Zorzi Nesello Luana Motterle / Divulgação

Vanessa Lauffer Reiriz, Tatiana Biffi e Flavia Mattana conferiram as peças desenvolvidas pela escultora Eliane De Zorzi Nesello em madeira sustentável, quarta-feira, na estreia da Unique Wood Design Luana Motterle / Divulgação

Amor

Maria Eduarda Lima Viapiana, filha de Vilmar Viapiana e Malvina Cristina da Costa Lima, trocará alianças e juras de amor, nesta sexta-feira, dia 2, com Vincenzo Fin Falavigna, filho de Asdrubal Falavigna e Ana Maria Fin Falavigna. A cerimônia ocupará o altar da Igreja Nossa Senhora da Guadalupe seguida de recepção para familiares e amigos no Radisi.

Thaíse De Zorzi Nesello fez as honras para Bartira Pistore Merlin na inauguração da proposta conceitual e artística que a mãe dela, Eliane De Zorzi Nesello descortinou, quarta-feira Luana Motterle / Divulgação

Panorâmicos

O vespertino do domingo, dia 4, está reservado para a estreia da festa Lumière - Sunset Edition, que terá como cenário o rooftop do Café de La Musique. Para conferir movimento extra ao grupo de adesão, Saulo Zanotto convocou os DJs Roger Sax, Guz Zanotto e Roza que dividirão o line up com a banda Rooftime, formada por Lisandro Carvalho e pelos irmãos Rodrigo e Gabriel Souza.

Flávia Junges e Adriel Cardoso de Oliveira, do elenco de arquitetos que aplaudiu a novidade de Eliane De Zorzi Nesello, a Unique Wood Design Luana Motterle / Divulgação

Paladar

Ronaldo de Castilhos e sua filha, Maria Carolina Gianella de Castilhos, idealizadores da Olive Jungle, participarão da 5ª edição da Wine South America, reconhecida feira de negócios que ocorrerá entre os dias 6 e 8 de maio, no Fundaparque, em Bento Gonçalves. A premiada produção de azeites de oliva de Ronaldo e Maria Carolina, pode ser conferida por aqui no Balen Bistrô & Art, de Desiree Scholten Balen.

O requisitado arquiteto Dall’Agnol R. Júnior encontrou a amiga Karen Panizzon no vernissage da exposição I’m a Book, que Sergio Lopes exibe em Porto Alegre Rafael Sartor / Divulgação

Tuane Colles e Lucas Caferati, sábado, no dia do enlace, que ocupou o altar da Igreja São Pelegrino, para a posteridade Jucimar Milese / Divulgação

Solidárias

Regina Bellini, atuante arregimentadora do bem e da moda, celebrará o aniversário, como faz tradicionalmente, com propósito solidário. No dia 8 de maio, ela reunirá um expressivo grupo de amigas para festejar a data em sua boutique, que terá renda inteiramente destinada ao Centro Assistencial Vitória, presidido por Viviane Pinto Bado.

Eliana Buffon e Tatiana Totel Mohr, da Comissão Social da Festa da Uva, ladeiam Gabriele Backendorf, anfitriã e palestrante sobre beleza e autocuidado para as aspirantes ao título de soberana da Festa da Uva Leandro Araújo / Divulgação

Henrique Fedrrizzi Bazei e Elisa D’Mutti, do grupo dos belos em contagiante conexão com a atmosfera que anima a balada do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Layout

Eduardo Casagrande recepcionou na ProMóvel, em parceria com Giulia Magalhães e Pamela Cavagnoli, arquitetos e designers para uma imersão no setor. A 4ª edição do Talk Arquitetura aconteceu no último dia 26 de abril.

Giulia Magalhães, Eduardo Casagrande e Pamela Cavagnoli comandaram o Talk Arquitetura, sábado, na ProMóvel Pedro Regalin / Divulgação