Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Ana Lúcia Sebben esteve ao lado dos pais, Elaine e Volnei Sebben, quinta-feira, no receptivo que evidenciou o contemporâneo e sustentável residencial Bosco Esposizione Leandro Araújo / Divulgação

Atmosfera

Acolhedores, os manos arquitetos Ana Lúcia e João Paulo Sebben com as atenções dos pais, Volnei e Elaine Sebben, foram anfitriões, quinta-feira, dia 15, de uma reunião que marcou a entrega das chaves do residencial Bosco Esposizione, primeiro edifício verde sustentável da cidade construído pela Edincorp e pela Construesse, e aumentou sensivelmente o trânsito de personalidades nos domínios da Rua Santos Dumont. Na ocasião, cada novo proprietário recebeu o livro Mãos na Obra, que conta, por meio de fotos de Fabiano Knopp e textos poéticos de Maya Falks, a história da construção, desde o início. O receptivo contou com gastronomia assinada pelo chef florense Fredi Fontana.

Erika Scalabrin Sebben colaborou com o marido, João Paulo Sebben, nas honras da entrega das chaves aos primeiros condôminos do residencial verde Bosco Esposizione Leandro Araújo / Divulgação

Anatomia

O médico cirurgião vascular Vinícius Victorazzi Lain aterrissará, dia 30, nos Estados Unidos, para a Missão Future Health Experience, de inovação em saúde. O encontro ocupará as salas da Universidade Harvard e reunirá líderes comprometidos com a transformação do setor no Brasil.

A dermatologista Mauren Seidl, depois de uma imersão pelo luxo da grife Ferragamo, entre os dias 15 e 16, em São Paulo, ela cuida dos detalhes finais da estreia de sua clínica homônima Leandro Araújo / Divulgação

Jaqueline Ramos e Clóvis Moacyr Mattana Ramos prestigiaram a posse da advogada Bartira Merlin, presidente do núcleo caxiense do Instituto Brasileiro de Direito de Família, quarta-feira, no Bloco J da UCS Leandro Araújo / Divulgação

Proporção

A biomédica esteta caxiense Bruna Mello desembarca, hoje, em São Paulo para uma imersão profissional até o sábado, 24, na recém inaugurada Sempre Leve Clinic, em Alphaville. Ao lado dos sócios Arthur Aguiar e Bruno Zanetti ela comanda uma equipe especializada que inclui profissionais da dermatologia e tricologia.

As arquitetas Clarissa Zanatta e Carolina Castro elogiadas pelo projeto da J.Marcon, da CasaCor RS 2025, no icônico terminal de passageiros do Aeroporto Salgado Filho, em exibição até o dia 13 de julho Vinícius Dalla Rosa / Divulgação

A pesquisadora e aniversariante do sábado, Véra Stedile Zattera lançou a obra Francisco Stedile - modus vivendi, em homenagem ao pai, e foi prestigiada pelo reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, e pelo Cônsul Honorário da Itália em Caxias do Sul, Gelson Castellan Júlio Soares / Divulgação

Vida e obra

Para celebrar a memória de Francisco Stedile (1922-2006), a filha Véra Stedile Zattera, que comemora o aniversário na mesma data, 17 de maio, ilustrou o marco temporal com a obra Francisco Stedile - modus vivendi, que discorre sobre a trajetória de sucesso empresarial do pai em sintonia com a história dela. Os festejos se iniciaram na quinta-feira e seguiram vibrantes no sábado, que culminou com uma reunião social que envolveu a família e colaboradores da Agrale.

A secretária da cultura e o vice-prefeito de Caxias do Sul, Tatiane Frizzo e Edson Nespolo estiveram ao redor de Véra Stedile Zattera e a obra que ela produziu em reverência e amor ao seu saudoso pai, Francisco Stedile Júlio Soares / Divulgação

Maria Gabriela Rech e Douglas Grosselli investindo na alegria da cena clubber do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Proposta

Luciana Alberti leva todo seu entourage para o Cais Embarcadero, na Capital, dia 25, entre 11h e 18h. A função da descolada Lulu promete ações e peças décor. Tudo no pacote criativo do Le Marché Chic.

Gustavo Santos e Géssyca Bieda batizaram o pequeno Pedro Bieda Santos, com as atenções da mana do bebê, Júlia Santos, dia 4 de maio, na Catedral Diocesana Santa Teresa D’Ávila Rogério Mesquita / Divulgação

Michele Albano e Roberto Dalpiccoli, dia 9, entoaram os parabéns em uníssono ao redor dos cinco anos de Vicente Albano Dalpiccoli Vanessa Santos / Divulgação

Fina Estampa

A arquiteta Marcele Muraro desembarcou, domingo, de uma temporada em Barcelona ao lado da mãe Maria Inês e da mana Alessandra e já programa movimento extra. Ela reunirá repertório e fã-clube na Lizt, onde realizará, quarta-feira, o Chá das 5, no Espaço Entreposto.

Graziela Bastiani Maragno, Ismael Abramo Perini e Aurora Maragno Perini aplaudiram o primeiro aninho do taurino, Antônio Abramo Maragno Perini Wéllington Damin / Divulgação