Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Amanda Nogueira e Eduarda Lima investiram no efervescente roteiro clubber da terrinha com escala no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

34 debutantes

A diretoria do Recreio da Juventude apresentará 34 meninas no Baile de Gala das Debutantes 2025. Na noite de 27 de setembro, o gerente de marketing e eventos do clube, Anderson Civardi levará à cena o projeto que ele denominou Debut Secret. A reunião social contará com as atenções do casal presidente-executivo Diego e Vanessa Biglia, e do vice-presidente social da agremiação, Aurélio e Kátia Marques. Na ocasião, a rainha Paula Palaoro colaborará nas honras das famílias da sociedade esmeralda. Em tempo: no próximo sábado, dia 10, o grupo jovem participará de uma aventura ao ar livre com direito a piquenique na programação pré-debut.

A arquiteta Graziela Model e a psicóloga Débora Schaefer, em noite de festa no Café de La Musique, balada que serviu também para comemorar o aniversário de Débora Cristiano de Oliveira / Divulgação

Fernanda Zanella e Liliane Colório mapearam a Unique Wood Design, quarta-feira, novidade que Eliane De Zorzi Nesello apresentou no circuito cult Luana Motterle / Divulgação

Avental

O tradicional jantar beneficente, EChefs, realizado anualmente pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, reunirá este ano, voluntários e incentivadores da proposta para apoiar a causa da saúde da mulher gaúcha. A 21ª edição do encontro gastronômico e filantrópico, ocorrerá no dia 13 e ocupará o Salão de Festas do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. O jantar benemerente será evidenciado por um menu de pratos assinados por 14 chefs de cozinha. A renda será revertida para financiar projetos de apoio às pacientes do Instituto. Os ingressos estão à venda com as madrinhas da entidade socioassistencial e na sede do IMAMA.

Claudette Seltenreicht e a médica Daiane Ferla Manzato foram as vozes de uma palestra sobre autoestima da mulher na menopausa, dia 29, no City Life Leandro Araújo / Divulgação

Graziela Sanvito Andreazza Ramos prestigiou o amigo e artista plástico Sergio Lopes que exibe produção inédita na exposição I’m a Book, que ocupa o Studio Rejane Carvalho Leite, em Porto Alegre, até o dia 30 Rafael Sartor / Divulgação

Movimento

Michele Trentin volta ao centro das atenções com muito brilho e intensidade. Amanhã, às 17h30min, ela reunirá seu fã-clube no Rakaça Templo de Dança, para o lançamento e sessão de autógrafos do livro O Oriente Que Eu Vivi, com show de dança do ventre e música de Lucas Duarte.

Vinícius Marzotto, Mateus Camargo Marzotto e Vanessa Borges Camargo Marzotto, família reunida, para celebrar a data querida de Mateus José Zignani / Divulgação