Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

As patronesses do Instituto Filhos, Ana Pincolini, Luana Belarmino e Eleandra Flores Faoro, sábado, para colaborar com mais uma edição do Chá Doce Outono da Adoção

Elas por todos

Aurélio Marques e Kátia Viçosa Marques, vice-presidentes social e cultural do Recreio da Juventude, serão os anfitriões, dia 10 de junho, do jantar que apresentará as 34 debutantes do ano, na sede social do clube. O encontro também servirá para captar recursos que serão destinados a manutenção das atividades da Domus – Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha. O ingresso é de R$145 por pessoa e pode ser adquirido com as meninas, diretamente no departamento social da agremiação, na Rua Atílio Andreazza, ou com o elenco da Confraria das Rainhas, grupo responsável por promover a ação junto ao projeto Casulo, mantido pelo clube.