Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Coisas de cinema

O empresário gramadense Julinho Cavichioni, sua mulher Patrícia Rosat Muratorio e os filhos Pablo e Lorenzo Muratorio Cavichioni, tiram do papel um cardápio de novidades para a Região das Hortênsias. Na noite do sábado, dia 31, eles apresentarão o Cinema Paradiso, mais um sofisticado endereço inspirado nos sabores da culinária italiana contemporânea que ocupará a charmosa Rua Coberta, em Gramado. O quarteto é conhecido também pelo sucesso no comando do Galeto Mamma Mia, Neni Pizza e Pasta e do El Fuego.

Luiza Rezer e Jonathan Argenta, do grupo dos bacanas que marcaram presença no camarote do Café de La Musique

Gabriela Tonella Danelus defende as cores da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul no concurso que elegerá a Glamour Girl Caxias do Sul 2025, dia 12 de julho, no Recreio da Juventude

Tradição

A advogada Ana Paula Sottili Viezzer, diretora da Comissão Social da Festa Nacional da Uva 2026, realiza nesta quinta-feira, dia 29, o jantar que evidenciará as candidatas aspirantes aos títulos de rainha e princesas do certame. A 35ª edição da Festa Nacional da Uva ocorrerá entre os dias 19 de fevereiro e 8 de março do ano que vem e o trio de soberanas será conhecido no dia 23 de agosto deste ano. A reunião de amanhã à noite se iniciará às 19h com uma recepção de boas-vindas seguida de apresentação das 12 beldades e terá como cenários os salões do Samuara Hotel, com as atenções de Antônio Casagrande Sehbe e Maria Lúcia “Tuty” Horn Sehbe.