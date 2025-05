Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Circular

Sandra Helena Mazzocchi comemora a nova fase de seu endereço homônimo de moda second hand, que reabre nesta quarta-feira em um espaço totalmente reformulado e assinado por Jocelaine de Moraes nos domínios da Rua Alfredo Chaves. Com proposta de consumo consciente, o fã-clube de Sandra será recepcionado com as atenções de Ana Bandeira e Teresinha Bizotto.

Internacional

Hoje é o último dia para visitar a instalação Wentz New York Penthouse, do designer caxiense Guilherme Wentz, em exibição na Semana de Design de Nova York. A convite da galeria VERSO Works, Guilherme apresenta peças autorais no apartamento conceito do Nine Chapel, no Brooklyn, explorando a ideia de um habitar silencioso. A visita pode ser agendada pelo site da galeria.