Prova do líder: Cristian Vanelli e os desafios de quem decidiu se expor em rede nacional

O bom moço Cristian Vanelli foi buscar a fama e conquistou um espaço de grande visibilidade no Big Brother Brasil 23, exibido pela TV Globo

O bom moço Cristian Vanelli foi buscar a fama e conquistou um espaço de grande visibilidade no Big Brother Brasil 23, exibido pela TV Globo. No retorno à terrinha, ele lida com o exercício diário da volta para casa. É uma das figuras que traduz a força, a autenticidade e o espírito empreendedor da nova geração. Hoje, aos 35 anos, o caxiense se consolida como empresário do ramo fitness, no comando da CF UPPER, e influencer, reunindo mais de 400 mil seguidores que se inspiram em sua rotina disciplinada e estilo de vida. Formado em Educação Física, com pós-graduação em Nutrição Esportiva e experiência como modelo, Vanelli constrói sua trajetória com foco, resiliência e uma busca constante por evolução. Mas, o filho de Pedrinho Bianchin e Rosilene Vanelli vai além dos treinos. Sua participação no reality show foi um divisor de águas. Ali, se deparou com desafios emocionais, confrontos internos e a pressão do olhar constante, que o levaram a refletir sobre identidade, propósito e equilíbrio.

Quem você é, foi e será?

Eu sou um cara ousado e sonhador, sempre correndo atrás dos meus ideais. Já fui muito receoso e cheio de dúvidas, mas com o tempo e o amadurecimento me tornei mais seguro para ir em busca dos objetivos. Pensar no futuro é sempre uma incerteza, pois tudo depende das escolhas que fazemos no presente, mas o que posso dizer é que fico feliz com o que vejo pela frente. Tenho recebido muito carinho e admiração por onde passo e isso que me deixa alegre com a minha participação no programa. Me motiva saber que se não for eu, ninguém fará por mim.

Troféus, símbolos das conquistas de Cristian, são elementos de destaque permanente para quem quiser ver em sua academia

A experiência no reality mudou sua perspectiva sobre a vida e carreira?

Com certeza, após o reality, tive cobranças internas pessoais e dos outros, com anseio de saber quem realmente almejamos ser, no que somos bons ou naquela frase “o que vai acontecer daqui para frente” e isso me fez repensar as prioridades e urgências da vida e se minhas ações estão refletindo para obter o resultado esperado. Passei por altos e baixos e desafios mentais que o esporte ajudou a curar.

Muita gente sonha em participar do BBB. Que conselho daria para quem quer encarar essa experiência?

O que sempre digo é que seja verdadeiro, não precisa criar um personagem. Você já é um ser único com seus defeitos e qualidades, mostre isso!

A mochila que trouxe como lembrança do confinamento. Cristian foi o quinto eliminado da competição, reencontrando-se fora das câmeras. Ao lado da namorada, Carine Bin, ele cultiva conexão com a terra natal e valoriza o tempo de qualidade

Disciplina ou improviso? O que mais guia suas decisões?

Procuro manter uma rotina disciplinada, porém como estou à frente de um negócio, gerindo o dia a dia, às vezes a improvisação é necessária. Sempre com música alta e a energia lá em cima.

Que hábitos transformaram sua vida e que todos deveriam experimentar?

Desapegar do celular no fim de semana e promover tempo de qualidade com a família e amigos. Olho no olho, conversas e risadas. Momentos que o virtual não nos proporciona.

O que te faz feliz?

Ter amigos por perto, meu tempo em casa e tirar o melhor de cada ocasião.

