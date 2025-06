O doce sucesso de Marina de David

Farmacêutica por formação e doceira por paixão, Marina Franceschini Susin de David transformou um hobby em um negócio que conquistou o paladar e o coração de muita gente Leandro Aaújo / Divulgação

Farmacêutica por formação e doceira por paixão, Marina Franceschini Susin de David transformou um hobby em um negócio que conquistou o paladar e o coração de muita gente. A filha de Paulo Ricardo Susin (in memoriam) e Izabel Cristina Franceschini, é criadora da Que Brigadeiro, produto que estreou em 2015 despretensiosamente e hoje é referência em confeitaria. Ao lado do marido Rafael de David, com quem compartilha quase duas décadas de vida, e dos filhos Helena, de 12 anos, e Enrico, de 6, ela superou os desafios do início — sem experiência profissional em cozinha — e conduziu a ideia desde a sala de casa até uma sede própria com mais de 20 colaboradores. Com sensibilidade, foco em qualidade e um olhar atento, Marina tece uma história de afeto em doces.

Marina é criadora da Que Brigadeiro, produto que estreou em 2015 despretensiosamente e hoje é referência em confeitaria Leandro Aaújo / Divulgação

Como foi a transição da farmácia para a confeitaria e o momento exato em que percebeu que a Que Brigadeiro poderia se tornar um sucesso? Eu estava em casa desde o nascimento da minha filha. Sempre gostei de cozinhar e fazia cursos amadores como hobby — de risotos, massas, doces. No fim de 2015, quis presentear algumas pessoas com algo feito por mim, e decidi montar caixas com brigadeiros fresquinhos. Como na época não havia brigaderias gourmet em Caxias (ou pelo menos eu não conhecia), resgatei minhas receitas e comprei ingredientes da melhor qualidade. O presente fez sucesso, e logo começaram a surgir pedidos. Quando anunciei nas redes sociais que faria para comercializar, esgotou rapidamente. Os brigadeiros ao leite, noir e de pistache, além do bolo de cenoura, são os carros-chefes. Ali percebi que tinha em mãos uma marca — ainda sem imaginar o tamanho que ela teria.

Entre fórmulas e laboratórios, Marina trilhou seu caminho na Farmácia. Anos depois, esse diploma ganharia um novo significado ao servir de base para a disciplina e o cuidado que ela aplicaria no mundo doce da Que Brigadeiro Leandro Aaújo / Divulgação

Quais foram os principais aprendizados ao transformar sua casa em cozinha e depois estruturar uma sede e equipe? Nunca havia pisado em uma cozinha profissional, tudo o que sabia era amador. No começo, arrumava os móveis, colocava geladeira na sala, improvisava como podia. Aprendi muito na prática, desde o uso de equipamentos industriais até a organização da produção. Depois da segunda Páscoa, aluguei uma sala e levei uma funcionária. Quando a pandemia começou, já estávamos em uma casa maior, onde ficamos por quatro anos. Foi um processo de amadurecimento em todas as áreas — pessoal, técnica, estrutural e de gestão.

Mais do que uma joia, essa pulseira é um elo com a memória de seu pai, Paulo Ricardo. Um símbolo de afeto e força que Marina guarda com ela, em cada decisão e conquista Leandro Aaújo / Divulgação

Como equilibrar criatividade e exigência técnica na hora de desenvolver novos produtos e manter o desejo pelos clássicos? Desde o início prezo por ingredientes de qualidade, e hoje também sigo critérios rígidos. Às vezes, preciso ajustar receitas por conta de custo, sazonalidade ou indisponibilidade de matéria-prima, como chocolates importados. Participo de feiras do setor, avalio tendências, e acompanho cada detalhe — desde testes até o produto final. Tenho um controle de qualidade criterioso, aceito críticas com humildade e busco melhorar sempre, ainda que isso custe tempo e dinheiro.

Feito com carinho e autenticidade, o primeiro cardápio reunia os sabores do começo de uma história que só cresceria ao redor da simplicidade do doce que faz a alegria de todas as comemorações Leandro Aaújo / Divulgação

A Páscoa é uma das datas mais importantes para a Que Brigadeiro. Como transformou essa época do ano em uma experiência marcante? A Páscoa começa a ser planejada logo após a anterior. Tenho um bloco de notas com ideias fresquinhas: o que funcionou, o que faltou, sugestões dos clientes. Em dezembro compramos os chocolates, em janeiro recebemos as embalagens para fotografar e começamos a montar os detalhes — laços, papelaria, organização. Só deixamos para última hora o que é realmente fresco. A cada ano, a operação fica mais redonda. Este ano, por exemplo, lançamos ovos com design espiral e uma caixa que permite transporte seguro, inclusive para outras cidades. Até a Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar, se interessou!

Feita para presentear, a primeira caixa de brigadeiros elaborada por Marina rapidamente virou pedido. E o gesto carinhoso de fim de ano se transformou em um sabor de sucesso e sinônimo de desejo Arquivo Pessoal / Divulgação

Quais são os planos para a próxima fase? Depois de uma temporada intensa — com a mudança para a nova sede e os impactos de uma enchente que atingiu nosso prédio — conseguimos nos reestruturar. Finalizamos grandes investimentos, organizamos a operação com plano de cargos e salários, equipe alinhada, processos claros. Agora o foco é expandir: criar um modelo “móvel” da Que Brigadeiro, abrir pontos fixos e atender a demanda crescente por franquias. Queremos crescer com consistência, mantendo os pés no chão e o coração na essência.

Manchado de chocolate e anotado à mão, esse caderno guarda os primeiros experimentos. Um laboratório no qual nasceu a essência da Que Brigadeiro Leandro Aaújo / Divulgação

Raspando a panela

Gostaria de ter sabido antes que... a sua rotina de cuidados com corpo e mente farão diferença depois dos 40.

a sua rotina de cuidados com corpo e mente farão diferença depois dos 40. Um chocolate que me define: o meio amargo.

o meio amargo. Um aroma: Lírios, aprendi com minha mãe a ter essa flor decorando a casa e amo o perfume que ela exala.

Lírios, aprendi com minha mãe a ter essa flor decorando a casa e amo o perfume que ela exala. Se pudesse presentear alguém com um doce, escolheria… meu pai, com toda a certeza. Queria muito que ele tivesse conhecido a Que Brigadeiro.

meu pai, com toda a certeza. Queria muito que ele tivesse conhecido a Que Brigadeiro. Meu lugar preferido para criar novas receitas: como pisciana, a criatividade vem em qualquer lugar. Em viagens, vasculhando perfis aleatórios na internet e, principalmente, analisando comportamentos.

como pisciana, a criatividade vem em qualquer lugar. Em viagens, vasculhando perfis aleatórios na internet e, principalmente, analisando comportamentos. Um filme que me inspira: A Fantástica Fábrica de Chocolate. Surpreendente, é como vejo a QB.