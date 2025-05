No roteiro da semana: os destaques que movimentaram o circuito social

Para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, o Grupo RBS, por meio da voz do CEO Cláudio Toigo Filho, apresentou, segunda-feira, dia 12, na Vinícola Casa Valduga, em Bento Gonçalves, atividades que a empresa objetiva colocar no papel e na TV para reverenciar o legado dos primeiros italianos que chegaram por estas plagas. A comemoração contou com o alegre receptivo do músico acordeonista Valmor Marasca.