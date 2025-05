Jessica Garducci Carvalho alinhava ciência e escuta no cuidado com a saúde emocional

Jessica Garducci Carvalho transmite com o olhar e palavras uma presença rara: a de quem já sentiu muito e soube transformar tudo isso em escuta Leandro Araújo / Divulgação

Jessica Garducci Carvalho transmite com o olhar e palavras uma presença rara: a de quem já sentiu muito e soube transformar tudo isso em escuta. Natural de São Paulo e há quase três anos vivendo em Caxias do Sul, a filha de João Batista Leite e Eliane Garducci Leite atua como psicoterapeuta com uma abordagem que entrelaça técnica, vivência e uma profunda empatia.

Antes de se estabelecer no universo da psicoterapia, Jessica trilhou caminhos intensos e diversos. Ela começou sua jornada no mundo da moda aos 17 anos, conciliando os trabalhos como modelo com a faculdade. Foi nesse período que conheceu o marido, o jogador de futebol Anderson Luis de Carvalho, o Nenê, com quem é casada há 12 anos. — Nos conhecemos quando eu ainda cursava Administração, e ele jogava no PSG, em Paris. Durante uma viagem a Nova York, ele me pediu em casamento num verdadeiro cenário de cinema, com flash mob, dança e projeções, foi emocionante — revela.

Após se formar, Jessica se mudou para Paris, e logo em seguida, no ano de 2013, o casal oficializou a união. A partir dali, ela viveu temporadas em Doha e Londres, acompanhando a carreira internacional do marido, hoje meio-campista no Esporte Clube Juventude, e acumulando experiências que moldaram sua percepção refinada como profissional.

— Apesar de diferenças aparentes na superfície, compartilhamos todos de questões existenciais muito parecidas — reflete Jessica. Com esse olhar plural e sensível, ela começou a trabalhar com consultoria de imagem ao voltar ao Brasil — um ofício que logo trouxe à tona uma camada a mais nas pessoas que a procuravam: a busca por sentido e autoconhecimento.

Foi esse desejo de compreender mais profundamente os sentimentos e comportamentos humanos que a levou a investir em diversas formações, entre elas Logoterapia, Teoria Cognitivo-Comportamental, neurociência, coaching e mindfulness. Hoje, como psicoterapeuta, Jessica conduz atendimentos personalizados na clínica Sempre Leve e entende as dores e as necessidades de quem está à sua frente, com atenção e uma postura acolhedora.

Seu trabalho integra múltiplas abordagens de forma harmoniosa: o coaching para objetivos concretos, o mindfulness como ferramenta de presença e equilíbrio, a TCC como recurso prático para mudança de padrões, e desafios em crescimento por meio da Logoterapia como eixo filosófico de suas sessões. — Nosso trabalho é como uma costura, onde cada ponto é parte da nossa história e daquilo que entregamos ao mundo — resume.

Jessica encontrou em Caxias do Sul um ambiente acolhedor e propício para continuar crescendo pessoal e profissionalmente. Seu foco hoje é a psicoterapia, mas ela enxerga valor em toda sua trajetória — desde sua imersão no universo da moda até o desenvolvimento pessoal — e tem a certeza de que tudo se alinha quando o objetivo é fortalecer o outro. Tanto é que para ratificar o compromisso com a saúde mental, ela promete entregar uma série em seu perfil no Instagram @jessicagarducci, na qual abordará dez desafios emocionais com sugestões para evoluir cada aspecto.

Com um repertório emocional rico, muitos carimbos no passaporte e um propósito claro, Jessica Garducci Carvalho representa uma forma contemporânea e humanizada do fazer psicoterapêutico: mais sensível, integrado e profundamente comprometido com a construção de uma vida com sentido.

