Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Fabiana Cemin Venturin e Ronya Souto com a pesquisadora Véra Stedile Zattera, na Casa FaRo, durante o lançamento do livro em que Véra resgata a história de vida e obra do mestre Gazzana, expoente das artes e da criatividade

Cantares

A cantora barbosense Laura Dalmás protagonizará um espetáculo com repertório italiano, dia 1º de maio, às 20h, no teatro da Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves. A apresentação integra a programação ao redor das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla com opção de entrada solidária por meio da doação de 1kg de alimento.