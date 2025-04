Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Gladis Cercatto Gomes e Fabiana Mendes Isolan, dia 9, durante jantar com o enólogo Lucas Foppa Alves, convidado da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha para compartilhar experiências na Boccati Luizinho Bebber / Divulgação

Borbulhantes

Gladis Cercato Gomes e Fabiana Mendes Isolan, presidente e vice-presidente da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, realizaram, quarta-feira, dia 9, na Boccati, de Júlio D’Agostini, um jantar harmonizado sob a batuta do chef de cozinha italiano Franco Gioelli. Na ocasião, as confreiras tiveram a oportunidade de trocar ideias com o enólogo convidado Lucas Foppa Alves, da Vinícola Foppa & Ambrosi, que foi presenteado com a obra “Vivências Sensoriais - Leituras Múltiplas, o Espumante”, projeto cultural aprovado em 2009 pela Prefeitura de Caxias do Sul com curadoria do elenco da Confraria.

Diversidade

O joalheiro, escultor e artista Cesar Cony, conhecido por seu minucioso trabalho de pesquisa criativa, lidera o projeto "Mbyá Guarani, Estamos Aqui", um diálogo entre joalheria, escultura e o artesanato de indígenas da aldeia Tekoá Jataí’ty. O projeto realizado com a chancela do Ministério da Cultura e da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul ganhará vernissage no Largo Expositivo do Centro de Cultura Ordovás, dia 24, uma quinta-feira, às 19h. A mostra e seguirá em exibição até o dia 18 de maio, expondo peças inspiradas em animais e nas espécies botânicas típicas da região.

Cardápio

A Associação de Amigos do Grupo Conde de Caxias - 3º Grupo de Artilharia Antiaérea promoverá uma reunião social na hora do almoço do dia 27, para confraternizar e celebrar os muitos anos de amizade. A função ocupará o Salão Paroquial da Igreja Santa Catarina e os ingressos já podem ser reservados pelo telefone (54) 9 9962-3235.

Na Brasa

O casal presidente-executivo do Clube Juvenil, Guilherme De Fillipis e Fernanda Ribeiro De Fillipis, e os vice-presidente social e cultural, Guilherme Fedrizzi e Manuela Bossardi, organizam a quarta edição do Juvenil na Brasa, sábado, dia 26, a partir das 11h. A Rainha Juvenilista, Gabriela Posenatto Chapochnicoff também fará as honras na ocasião.

