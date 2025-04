Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Eduardo Letti Borghetti e Gisele Brugalli Borghetti no camarote do Café de La Musique para bajular Verônica, a caçula da família Cristiano de Oliveira / Divulgação

Aplausos

Verônica Brugalli Borghetti ganhou ainda mais afagos por conta da chegada da maioridade. Ela completou 18 anos com conceito #birthdayweek, que é na verdade uma ideia de celebrar a data querida não com um, mas com diversos encontros ao longo dos dias. Na sexta-feira, foi o centro das atenções durante uma reunião com direito a camarote e a presença dos pais, Eduardo e Gisele Borghetti, no Café de La Musique. O sábado foi de reunião familiar no endereço do clã, em São Marcos. Já, no domingo, Verônica voltou a protagonizar os aplausos em clima de sunset no Complexo Fabbrica com a presença de sua intrépida trupe.

Verônica Brugalli Borghetti na largada do #birthdayweek, sexta-feira, no Café de La Musique, início das comemorações da chegada de seus 18 anos Cristiano de Oliveira / Divulgação

Potência

A dermatologia Mauren Seidl contou para a coluna que está com projetos incríveis para tirar do papel. Um deles ela realizou na semana passada com seu time. Ao lado de Manuela Merlin, Letícia Toresan Mariani, Franciele Gazzola e Fernanda Bartelli, esteve debruçada em um tratamento avançado do laser Fotona Dynamis NX, que ela e Manuela trouxeram para estas plagas. É o primeiro aparelho do estado e o único em Caxias do Sul.

A sempre criativa, Luciana Alberti, feliz com a realização da 84ª edição do Le Marché Chic, sábado e domingo, no Pátio da Estação - Fase II Rafael Sartor / Divulgação

Formas

A arquiteta caxiense Gabriela Angonese embarcou sexta-feira rumo a Milão ao lado do marido, o empresário André Rech. Por lá, ela está em uma imersão na programação do Salone del Mobile, à convite da Ralph Lauren, como a única arquiteta gaúcha representando a grife estadunidense. Ainda na Europa, Gabriela e André protagonizarão um circuito por Roma e Veneza, antes de retornarem ao Brasil.

O psicólogo Filipe Maciel e o artista plástico Sergio Lopes fizeram as vezes de DJs para sintonizar a playlist que animou a tarde de domingo durante o 84º Le Marché Chic Rafael Sartor / Divulgação

Ensolarada

Luciana Alberti, curadora e criadora do Le Marché Chic, agitou o sábado e o domingo, no Pátio da Estação - Fase II, com função que dava conta do tema Arte em Movimento. O grupo de adesão conferiu o sucesso da produção local de design, moda e gastronomia, ao som de um elenco de personalidades convidadas para fazerem as vezes de DJs sob o comando de Francesca Marcilio.

Daniela Conte e Patrícia Zuco também fizeram as vezes de DJs, sábado, no Le Marché Chic, de Luciana Alberti Rafael Sartor / Divulgação