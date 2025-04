Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Integrantes da ConfrArtes, a colecionadora Hieldis Severo Martins, Vera Vanin, o curador da mostra “Arte Glocal”, Jacks Ricardo Selistre, e a presidente do grupo, Jaqueline Concer Martins, quarta-feira, no início das celebrações de seis anos da Confraria

ConfrArtes

A presidente da Confraria das Artes da Serra Gaúcha, Jaqueline Concer Martins coordenou o primeiro ato das festividades ao redor do sexto aniversário do grupo, dia 23, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, que abriga a mostra “Arte Glocal” com parte da pinacoteca dos colecionadores caxienses José Antonio e Hieldis Martins. Com curadoria de Jacks Selistre, que na ocasião, promoveu uma visita guiada pelas obras de mestres como Ado Malagoli, Britto Velho, Bruno Segalla, Fernando Baril, Iberê Camargo, Maria Lídia Magliani, Maria Tomaselli, Mario Röhnelt e Vasco Prado, entre muitos. O diretor da Casa da Cultura, Alexandro Pires, e o coordenador da Galeria, Gilmar Marcílio, fizeram as honras.