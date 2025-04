Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Alta frequência

Durante sua passagem por Milão para conferir a semana de design, a arquiteta Bianca Mattana foi uma das convidadas de honra no jantar promovido pelo Núcleo de Decoração da Serra, que reuniu 15 dos mais prestigiados profissionais da arquitetura da Serra Gaúcha que circulavam pelo Salone del Mobile. O encontro ocupou o restaurante Etereo, localizado no recém-inaugurado Hotel Casa Brera com projeto assinado pela renomada designer Patricia Urquiola. Na ocasião, Bianca foi homenageada com uma menção especial, reconhecendo seu protagonismo em cenário internacional.