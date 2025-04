Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Igor de Bastiani e Pamela Canalli de Bastiani, sábado, em noite de diversão na Beats Remember, que ocupou a cena do Café de La Musique, com as atenções de Cristina Rizzotto e Leo Zanotto

Nova Casa

O paulista mestre em Direito, Rodrigo Pacheco Fernandes acaba de fazer um rasante por estas plagas ao lado da mulher e dos dois filhos. Ele é o novo oficial do Cartório Registro de Imóveis 1ª Zona de Caxias do Sul. Fernandes iniciou o exercício do cargo, segunda-feira, dia 7.

Cristiano Rizzon e Bruna Razzera Dall’Osbel trocaram alianças e juras de amor, o início do mês de março, em cerimônia seguida de recepção no Altos do Vale

Conexão

A fonoaudióloga Cíntia Bonfante comemorou um ano de fundação de seu Uni Centro de Estimulação Precoce, que ocupa o Montaury 2090. Ela reuniu parceiros de jornada profissional e pacientes, terça-feira, na Casa Baruk, durante encontro solidário que serviu, também, para arrecadar alimentos não-perecíveis doados ao Centro Dia Caxias. Para marcar o feito, Cíntia apresenta em sua clínica a “Sala da Esperança”, um espaço de diálogo para os familiares que acompanham as crianças com atendimento multiterapêutico.

Cíntia Bonfante realizou a festividade de um ano do Uni Centro de Estimulação Precoce, terça-feira, com o apoio do marido, José Vitor Flach

Tempero e acolhimento

Mauro Andreazza, presidente da CDL Caxias, e a comissão organizadora do Homens na Cozinha realizarão, amanhã, o tradicional jantar beneficente que voltará a ocupar o Pavilhão II do Parque de Eventos da Festa da Uva. A 22ª edição da proposta filantrópica promete reunir 2,4 mil pessoas em prol de instituições de apoio socioassistencial do município. Além da presença de Nelson Lisot, idealizador do projeto, estarão por lá 160 empresários, que vestirão o avental para preparar 40 menus distintos. A cantora Bia Barros deverá animar o público com show. Em tempo: em 21 edições, o Homens na Cozinha já doou R$ 3,8 milhões para 374 projetos sociais.