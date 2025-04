Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Isabel Commmazzetto conferiu in loco o lançamento do Espaço Altenburg, na Casa Magnabosco, com as atenções de Pedro Horn Sehbe

Origens

A escultora Eliane De Zorzi Nesello será a anfitriã, quarta-feira, dia 30, de um café da manhã, quando apresentará a Unique Wood Design. O endereço, que mixa galeria com showroom, servirá de cenário para as peças em madeira que ela desenvolve com viés sustentável e conectada com propósito de traduzir a história da matéria-prima com utilidade.