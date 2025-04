Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Roseli Zurlo Heinen, Nina Marques Guerra, Vera Caregnato Orsso e Neira Mello, voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, homenageadas pelo Deputado Estadual Delegado Zucco, dia 7, na Assembleia Legislativa do RS

Temperatura

André Rech e a bonita mulher, a arquiteta Gabriela Angonese, em Milão para garimpar as principais tendências a convite da grife Ralph Lauren, com exclusividade

Martelo

O marchand Nicholas Bublitz, a elegante Tuty Sehbe e o elenco da ConfrArtes recepcionam, amanhã, a partir das 19h, nomes expoentes, no Samuara Hotel. Tudo por conta do leilão de arte e tapetes orientais que terá Norton Fernandes como leiloeiro oficial.

Debut Secret

Aurélio e Kátia Marques, vice-presidentes social do Recreio da Juventude, recepcionam nesta segunda-feira, as 34 garotas que integram o elenco das debutantes 2025 da agremiação. A atividade do cronograma do pré-debut reunirá as jovens na sede campestre para uma noite de dinâmicas. A noite de gala do grandioso baile ocorrerá dia 27 de setembro.