Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Análise

Os médicos Marcia Caldart, Aline Caldart Tregnago e Floriano Riva Neto aumentaram sensivelmente o trânsito de personalidades da área médica da região, quinta-feira, quando apresentavam oficialmente o novo CPM Laboratório de Patologia que Marcia lidera há 38 anos. Agora, instaurado na Rua Pinheiro Machado, o atual endereço conta com equipamentos de última geração para a coleta e o processamento das amostras. Além da sede principal, o CPM conta com uma filial em Bento Gonçalves e tem parceria com hospitais da Serra. A festividade inaugural teve receptivo com música de Beto Scopel, gastronomia de Murilo Nicolini e bênçãos do Frei Rogério Miotto.