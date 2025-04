Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Vincenzo Falavigna e Fabrício Fávero, em reunião de amigos, quinta-feira, no endereço clubber de Saulo Zanotto Cristiano de Oliveira / Divulgação

Números

A assessora de investimentos Betânea Gastal Neves contou para a coluna que o elenco do A5 Capital, escritório caxiense credenciado ao BTG Pactual, recepcionará, hoje, às 19h, Felipe Miranda, um dos mais importantes especialistas do mercado financeiro. A palestra de Miranda, autor de best-sellers como O Fim do Brasil, O Filho Rico e Princípios do Estrategista, intitulada “Tendências Econômicas e Oportunidades de Investimentos”, ocupará o auditório do Pharos Corp.

Victor Maschio investiu atitude na concorrida cena que movimenta as noite do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Corações

O Chá Doce Outono da Adoção, tradicionalmente realizado em prol do Instituto Filhos, homenageará nesta edição, também, os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Agendado para o dia 17 de maio, às 15h, a proposta será social e filantrópica e ocupará os salões do Hotel Blue Tree.

Sara Andrade de Oliveira e Guilherme Persico Susin trocaram alianças e juras de amor em clima open air com direito a recepção para familiares e amigos na Uff Bier Leandro Araújo / Divulgação

Solidários

Janaina Menegassi do Nascimento, fundadora e presidente do Instituto Rosa Del Este, promoverá um encontro beneficente. Na hora do almoço do dia 25 de maio, Janaina reunirá os apoiadores da entidade ao redor de uma feijoada completa que ocupará os salões do CTG Galpão Prazer de Gaúcho, em Ana Rech. Os ingressos estão disponíveis com a entidade.

Imersiva

A médica caxiense Grasiela Monteiro participa, até domingo, do 35º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, no Espaço Marés, em Salvador, na Bahia. O tema é “Pele étnica e cirurgia dermatológica” e a programação conta com palestras e workshops com foco em dermatologia.

A felicidade de Martina Rech da Silveira quando celebrava a chegada de seus 15 anos comemorados no início deste mês Daniel Herrera / Divulgação

Hemisfério

Michele Trentin volta ao centro das atenções com muito brilho e intensidade. No dia 6 de maio, às 17h30min, ela reunirá seu fã-clube no Rakaça Templo de Dança, para o lançamento e sessão de autógrafos do livro O Oriente Que Eu Vivi, com show do Rakaça Troupe e música de Lucas Duarte.

Flavia Rech da Silveira e Fernando Silveira, anfitriões da festa protagonizada pela filha deles, Martina Rech da Silveira Daniel Herrera / Divulgação