Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Hieldis Severo Martins e Nicholas Bublitz, terça-feira, no Samuara Hotel, durante o Leilão de Arte que ele promove com as atenções da incensada colecionadora

Raízes

A escultora Eliane De Zorzi Nesello apresentará, dia 30 de abril, durante um café da manhã, a Unique Wood Design. A boa nova que a artista tira do papel revelará a beleza inigualável das peças em madeira que carregam histórias de ancestralidade traduzidas em arte sustentável conectada com propósito e o conceito de utilidade. O novo espaço para os apreciadores da produção criativa de Eliane, ocupará o nº 939 da Rua Guerino Sanvitto.

Benfeitores

Maria de Lourdes Grison e os voluntários da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora conclamam a comunidade para colaborar com a entidade durante um almoço que será oferecido no domingo, dia 27 de abril, no Salão Paroquial Nossa Senhora do Carmo, nos domínios do Bairro Panazzolo. Quem desejar colaborar poderá adquirir o ingresso pelo telefone (54) 3222-0876, ligando à tarde. A Sorvelândia é, mais uma vez, apoiadora e servirá a sobremesa da ocasião.