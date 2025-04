Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Entrelinhas

Arianos

Corpo e mente

Gilmar Marcilio, filósofo e colunista do Pioneiro, terá a dupla tarefa de emprestar seu conhecimento. No início da manhã de sexta-feira, dia 11, proferirá uma palestra para o grupo de gestores da UCS, a convite do reitor Gelson Leonardo Rech. No encontro, Marcilio versará sobre temas relacionados à gentileza, felicidade e bem-estar emocional. Já à tarde, ele é convidado para integrar o evento comemorativo dos 30 anos de fundação do SSI - Sistema Saúde Integral, quando compartilhará suas impressões sobre boas práticas a partir de lições herdadas de grandes mestres do pensamento. A ideia do palestrante é propor uma reflexão sobre como conduzir uma vida de sucesso interior, serenidade e equilíbrio.