Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Fluxo

A artista têxtil farroupilhense Sandra Anselmi protagonizou, sábado, o vernissage da exposição Natureza Tecida com peças orgânicas desenvolvidas em grande escala com técnicas artesanais e tecnologias 3D, reutilizando fios de forma sustentável. A mostra ocupa a Casa Anselmi, endereço histórico de 1934, em Farroupilha, que Sandra transformou em cenário conceito e que integra a programação do Projeto Portas para a Arte da Fundação Bienal do Mercosul. A proposta de Sandra, que também é diretora criativa e designer da grife Anselmi, está aberta para visitação gratuita, às sextas-feiras, sábados e domingos até o dia 1º de junho.

Sentidos

O elenco das debutantes 2025 do Recreio da Juventude, com as atenções da 75ª rainha do clube Paula Palaoro e de Aurélio e Kátia Marques, diretores social e cultural da agremiação, arregaça as mangas, hoje à noite, para um encontro de sabores e aromas no Ristorante Dolce Italia, na Escola de Gastronomia da UCS, em Flores da Cunha. As 34 meninas, que ganharão destaque durante baile de gala na noite de 27 de setembro, participam de uma atividade da agenda pré-debut com o professor Gustavo Ruffato e quando preparam e degustam um menu inspirado em dois tempos com risoto caprese e bavarois au chocolat.